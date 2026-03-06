ترامب: الدفاعات الجوية الإيرانية اختفت و60% من الصواريخ دُمّرت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.

وقال ترامب: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تم القضاء على 60% من الصواريخ الإيرانية و64% من منصات إطلاقها.

وقال: "بمجرد أن يطلقوا صاروخا، يتم ضرب المنصة في غضون أربع دقائق".

وإلى جانب البرنامج النووي والبحرية الإيرانية، كانت واشنطن قد حددت سابقا البرنامج الصاروخي للبلاد كهدف رئيسي للحرب.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي مواز إن إيران تطلق الآن عددا أقل بكثير من الصواريخ.

وأكد كوبر: "إذا نظرت فقط إلى الساعات الأربع والعشرين الماضية من العملية، مقارنة بما كنا عليه في البداية، فقد انخفضت هجمات الصواريخ الباليستية بنسبة 90% منذ اليوم الأول".

وأضاف: "هجمات الطائرات المسيرة انخفضت بنسبة 83% منذ اليوم الأول".