الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية، واصفة إياها بالانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته من مقرها في تونس يوم الخميس، أنها تتابع ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الذي طال سيادة ومجالات جوية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت الأمانة رفضها القاطع لهذه التصرفات غير المبررة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسف الجهود الرامية للتهدئة والسلام التي كانت الدول العربية سباقة في السعي لتحقيقها، معربة عن مساندتها المطلقة وتضامنها التام مع الدول العربية في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.

كما أشاد البيان بالتصدي الباسل والاحترافي لقوات الدفاع والأمن في الدول العربية المستهدفة، منوهة بيقظتها في حماية المنشآت الحيوية وسلامة المواطنين والمقيمين، ومقدرة ما تتمتع به هذه القوات من كفاءة ومهنية عالية في مواجهة هذا العدوان.