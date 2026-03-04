الجيش الإسرائيلي يشن ضربات واسعة على مواقع عسكرية إيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنه بدأ استهداف مواقع عسكرية في إيران.

وأوضح الجيش، عبر حسابه على تليغرام، أنه "بدأ موجة واسعة من الضربات تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، وبنى تحتية إضافية".

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بسماع انفجارات في العاصمة طهران.

وفي المقابل، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن "أنظمة الدفاع تعمل لاعتراض التهديد".

وأكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه لم تُسجل إصابات في البداية.

ومنذ بداية الحرب الأخيرة ضد إيران يوم السبت الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 1600 مهمة ودمر حوالي 300 منصة إطلاق صواريخ، وفق تصريحات الجيش.