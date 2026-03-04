لبنان.. غارة إسرائيلية على بعلبك

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء ​بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة ‌آخرين ​في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن الحصيلة الأولية أربعة قتلى وستة جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض.

جاءت الغارة في إطار تصعيد حاد ⁠في القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين بعد إطلاق "حزب الله" طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أطلق الحزب ‌المزيد من الصواريخ، وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان وأرسلت قوات إلى الجنوب.

وأنذر الجيش ⁠الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان 16 قرية وبلدة في لبنان بضرورة إخلائها، قائلا إن أنشطة "حزب الله" تجبره ⁠على اتخاذ إجراءات ضد الجماعة، محذرا من أن أي شخص يقترب من مقاتلي الحزب أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدة غارات إسرائيلية وقعت في وقت مبكر اليوم ‌الأربعاء، إحداها على فندق وأخرى على شقة في شرق لبنان.

وقالت وزارة ​الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة 335 آخرين منذ بدء أحدث تصعيد.