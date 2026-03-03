هل يتدخل برياً في إيران؟.. الجيش الإسرائيلي يحسم الجدل

أكد المتحدث ‌العسكري الإسرائيلي ​نداف شوشاني للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الجيش مستعد لحملة عسكرية ضد إيران قد تستمر لأسابيع، لكن من ⁠غير المرجح نشر قوات برية.

وذكر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "وضعنا خطة عامة تمتد لأسابيع"، ‌مضيفا أن مدة الحملة قابلة للتغيير بحسب التطورات. ووصف التقدم ‌المحرز حتى الآن بأنه إيجابي.

وعند ‌سؤاله عما إذا كان ‌من الممكن ‌أن تنشر إسرائيل قوات برية في إيران، ​قال شوشاني ‌إن ​ذلك غير مرجح.

وأضاف "لا ⁠أعتقد أن هذا أمر مرجح في الوقت الراهن بالنسبة للقوات ​الإسرائيلية. ⁠لا ⁠توجد فكرة عملية في الوقت الحالي على حد علمي".

وقال رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إن الحرب ​الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران يمكن أن تستغرق "بعض الوقت" لكنها لن تستمر لسنوات.