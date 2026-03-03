الجيش اللبناني يخلي عدداً من مواقعه المتقدمة على الحدود مع إسرائيل

أخلى الجيش اللبناني عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الجيش يخلي عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى نقاط اخرى للتمركز فيها".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات العدو تنفذ عملية تمشيط واسعة، من موقعها المستحدثة على تلة حمامص باتجاه الخيام وسهل مرجعيون، كما يستمر القصف المتقطع على الخيام وهورا والجبل تحت قلعة الشقيف".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن جنوده "ينفذون عمليات في جنوب لبنان"، في إطار مواصلة الهجمات على "حزب الله".