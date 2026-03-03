روبيو: الهجوم على إيران لحماية الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الاثنين أن الهجمات التي شنتها واشنطن على إيران كانت إجراء استباقيا لحماية الولايات المتحدة من "تهديد وشيك".

وقال روبيو للصحفيين في واشنطن: "كان هناك تهديد وشيك بالفعل، والتهديد الوشيك كان أننا كنا نعلم أنه إذا تم مهاجمة إيران، وكنا نعتقد أنهم سيُهاجمون، فإنهم سيتجهون فورا لمهاجمتنا".

وأوضح أن الولايات المتحدة لم ترغب في الوقوف مكتوفة الأيدي وتحمل الضربات قبل الرد: "كنا نعلم أن هناك تحركا إسرائيليا، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأمريكية، وكنا نعلم أنه إذا لم نتحرك بشكل استباقي ضدهم قبل تنفيذ تلك الهجمات، فإننا سنتكبد خسائر أكبر".

وأضاف: "كان لا بد من حدوث ذلك، مهما كان الثمن".