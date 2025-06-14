إسرائيل تقصف حقل بارس للغاز في بوشهر الإيرانية





أعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، ان إسرائيل استهدفت حقل بارس الجنوبي في بوشهر.

وأفادت الوكالة بهجوم إسرائيلي على المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي بطائرة مسيرة.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، انه قبل ساعة، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية إحدى مصافي المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، مما تسبب في انفجار هائل فيها.

وقالت الوكالة إن نتيجة لهذا الانفجار، اشتعلت النيران في جزء من مصفاة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي ولا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الانفجار، وأن قوات الدفاع والإغاثة تتعامل مع الوضع.

من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السبت إن الضربات الإسرائيلية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، ربما لسنوات، وسيتم توجيه ضربات أقوى.

وأضاف نتانياهو في رسالة مصورة "سنضرب كل موقع وهدف للنظام الإيراني، وما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة".

وقال إن الجيش يدمر الآن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية.

وقال نتنياهو: إن إيران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي ونحن لا نتحمل ذلك.

وأكد أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريباً فوق طهران وسنضرب كل موقع تابع للنظام.

وأضاف: لقد وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي الإيراني، سنضرب كل موقع وكل هدف تابع للنظام الإيراني.