مصر في المقدمة.. الدول الأفريقية التي تمتلك أكبر أسطول غواصات حربية

رغم أن القوات المسلحة الأفريقية لا تضاهي العمالقة العسكريين عالميا، إلا أن القارة تحافظ بهدوء على وجود ملحوظ في القوة البحرية الاستراتيجية، لا سيما عبر الغواصات، التي تمثل أداة حاسمة للأمن البحري والردع والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

وبحسب بيانات Global Firepower، تتصدر مصر القارة بأسطول مكون من ثماني غواصات، وهو الأكبر في أفريقيا، وعلى المستوى العالمي، صعدت مصر في التصنيف من المركز 14 إلى المركز 13، في تغير يرجع على الأرجح إلى تحركات دولية أخرى، وليس لزيادة حجم أسطولها.

ترتيب الدول الأفريقية وفق عدد الغواصات:

1. مصر – 8 غواصات

تشغّل مصر أسطولا متنوعا وذا قدرات فنية متقدمة، يتكون من أربع غواصات ألمانية حديثة من طراز Type 209/1400، وأربع غواصات صينية قديمة من فئة Romeo-class، خضعت لتحديثات واسعة وفق تقنيات غربية.

وتتضمن التحديثات أنظمة مراقبة بصرية غربية، ونظام GPS متطور، وسونار سلبي، وأنظمة تحكم نيران محسّنة، إضافة إلى قدرة على إطلاق صواريخ Harpoon الأمريكية المضادة للسفن.

ويستخدم الأسطول في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وعمليات نفي البحر، والهجمات البحرية، مع تعزيز الأمن حول قناة السويس ونقاط الاختناق البحرية في البحر الأحمر والمتوسط.

مصطلح "عمليات نفي البحر" (بالإنجليزية: Sea-denial operations) هو مصطلح عسكري بحري يعني القدرة على منع الخصم من استخدام منطقة بحرية معينة بحُريّة أو بشكل آمن، دون بالضرورة السيطرة الكاملة عليها.

2. الجزائر – 6 غواصات

تحتل الجزائر المرتبة 16 عالميا بست غواصات تعتمد على الغواصات الروسية من فئة Kilo-class، بما في ذلك أربع غواصات جديدة من مشروع 636 Varshavyanka (Kilo المحسنة) وغواصتان قديمتان من طراز Kilo 877EKM، تم تحديثهما بين 2005 و2010.

مسلحة بالطوربيدات والألغام وصواريخ كاليبر البالستية، يدعم الأسطول استراتيجية الجزائر في نفي البحر، والردع، وحماية منشآت الطاقة البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط.

3. جنوب أفريقيا – 3 غواصات

تشغّل جنوب أفريقيا أسطولا صغيرا لكنه متطور تقنيا من غواصات Heroine-class (Type 209/1400) ألمانية الصنع، وهي غواصات هجومية تعمل بالديزل والكهرباء، تم إدخالها للخدمة بين 2005 و2008، وتشمل SAS Mantatisi وSAS Charlotte Maxeke وSAS Queen Modjadji I.

تُستخدم هذه الغواصات في الدوريات البحرية المفتوحة، ومكافحة الغواصات، والمهام الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، مع التركيز على مراقبة الممرات البحرية الاستراتيجية حول رأس الرجاء الصالح، ورغم قيود الصيانة والتمويل، فإن الغواصات تظل جزءا أساسيا من خبرة الحرب تحت الماء لدى البحرية الجنوب أفريقية.

نظرة عالمية

على المستوى العالمي، تتصدر روسيا والولايات المتحدة قائمة الدول المالكة لأكبر عدد من الغواصات، بواقع 66 غواصة لكل منهما، تليهما الصين بـ61 غواصة، وفق بيانات Global Firepower.

تُبرز هذه الأرقام الدور المتنامي للقوة البحرية في الأمن الإقليمي، وتوضح أن بعض الدول الأفريقية تسعى للحفاظ على حضور استراتيجي في المياه الإقليمية عبر تطوير قدراتها تحت الماء.