نتانياهو: إسرائيل أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السبت إن الضربات الإسرائيلية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، ربما لسنوات، وسيتم توجيه ضربات أقوى.

وأضاف نتانياهو في رسالة مصورة "سنضرب كل موقع وهدف للنظام الإيراني، وما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة".

وأردف قائلا إن الجيش يدمر الآن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية.

وقال نتنياهو: إن إيران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي ونحن لا نتحمل ذلك.

وأكد أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريباً فوق طهران وسنضرب كل موقع تابع للنظام.

وأضاف: لقد وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي الإيراني، سنضرب كل موقع وكل هدف تابع للنظام الإيراني.