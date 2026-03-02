مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع المستجدة

عقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم الاثنين، جلسة طارئة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، لبحث الأوضاع المستجدة منذ منتصف الليل الماضي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام للبحث في المستجدات.

وكان حزب الله استهدف منتصف ليل الأحد /الاثنين بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 31 مواطناً، وإصابة 149 مواطن بجروح، واستؤنفت الغارات الإسرائيلية على عدد من القرى في جنوب لبنان.