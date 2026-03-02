السفارة الأمريكية في الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم التوجه إلى مقرها

دعت السفارة الأمريكية في الكويت، اليوم الاثنين، مواطنيها إلى عدم التوجه إلى مقرها، مطالبة موظفيها بالاحتماء في أماكنهم.

وقالت السفارة، في بيان صحفي اليوم: "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة فوق الكويت. يُرجى عدم التوجه إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطابق السفلي المتاح بعيدًا عن النوافذ".

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الكويت على البقاء في أماكنهم، ومراجعة خطط الأمن تحسبًا لأي هجوم، والبقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لأي هجمات مستقبلية.

وشوهدت نيران ودخان داخل مبنى السفارة الأمريكية في الكويت بعد هجوم إيراني اليوم.