دوروف وماسك: دبي أكثر أماناً من أوروبا

أشاد كل من مؤسس تطبيق تيليغرام بافل دوروف والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمستوى الأمان في دبي ودولة الإمارات عامة، مؤكدين أنها أكثر أمانا من العديد من المناطق الأوروبية.

وفي منشور عبر منصة "X"، أوضح دوروف أنه غادر دبي إلى أوروبا قبل أسبوع، مشيرا بأسلوب ساخر إلى أنه بات "يفوّت الألعاب النارية المجانية من إيران"، في إشارة إلى التطورات الإقليمية.

وأضاف "إن دبي تظل إحصائياً أكثر أمانا حتى مع تحليق الصواريخ، مقارنة بمعدلات الجريمة في أوروبا"، معرباً عن تطلعه للعودة قريباً.

من جانبه، علّق إيلون ماسك قائلًا إنه لا توجد دولة مثالية، إلا أن" دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً أكثر أماناً وتدار بشكل أفضل من العديد من مناطق أوروبا".