إسرائيل تستهدف مطار مهر آباد في طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أحد مطاري طهران خلال الليل.

وبحسب بيانات الوكالة، ضربت انفجارات القسم العسكري من مطار مهر آباد، ما ألحق أضرارا بحظيرة طائرات تُستخدم للطائرات المقاتلة.

ولا تزال حركة الملاحة الجوية في المطار مُعلّقة.

ونفت وكالة الأنباء الإيرانية تقارير سابقة أفادت باستهداف مدارج المطار.

ويقع مطار مهر آباد بوسط طهران، ويُستخدم بشكل رئيسي للرحلات الداخلية، ويُشكّل قاعدة للأسطول الجوي الحكومي، بينما يقع مطار المدينة الدولي على بُعد حوالي 40 كيلومترا، جنوب العاصمة.

وفي أماكن أخرى، تعرضت عدة مدن إيرانية لقصف عنيف خلال الليل. وفي وسط طهران، أفاد سكان بسماع دوي انفجارات وإطلاق مُضادات للطائرات على مدار ساعات.

وشنّت إسرائيل هجوما مباغتا واسع النطاق في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، استهدف مواقع نووية وقيادات عسكرية. وردّت إيران بموجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل. وسقطت خسائر بشرية من الجانبين.

ورغم تزايد الدعوات الدولية للطرفين من أجل التهدئة، لم يُبدِ أي منهما تراجعا.