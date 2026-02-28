مصر.. الطيران المدني تدعو المسافرين إلى مراجعة بيانات رحلاتهم

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية المسافرين، اليوم السبت، إلى ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات الأمريكية-الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه "في ضوء هذه التطورات وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية بالمنطقة، تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، وبما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان في مجال الطيران المدني".

وطالبت الوزارة بـ "التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول وأي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل".

انتشار أمني كثيف وقطع طرق في محيط مقر المرشد الإيراني في طهران (ا ف ب)

طهران, 28-2-2026 (أ ف ب) -انتشرت قوات الأمن بكثافة السبت في طهران، حيث أُغلقت شوارع في محيط مقرّ إقامة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عقب ضربات إسرائيلية وأميركية، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.

وتصاعد دخان من حيّ باستور في وسط العاصمة، حيث يقع مقر إقامة المرشد الأعلى ومقر الرئاسة. وقال أشخاص في المكان لفرانس برس إنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في المنطقة.