الكويت تلغي كافة الرحلات الجوية إلى إيران حتى إشعارٍ آخر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعارٍ آخر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبد الله الراجحي، في تصريح اليوم، إنه "نظراً للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، فقد تقرر وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من دولة الكويت إلى إيران حتى إشعارٍ آخر".

وأضاف: "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية، والتزاماً بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

وأشار الراجحي إلى أن "بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر أيضاً نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية، مما سيؤدي إلى تأخير عدد من الرحلات لحين إعادة تنظيم مسارات الطيران وضمان سلامة التشغيل".

وأكدت الهيئة أنها "تتابع التطورات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات فور تحسن الأوضاع وإعادة فتح الأجواء".