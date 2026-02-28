ترامب: الولايات المتحدة أطلقت عملية واسعة النطاق في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، بحسب وكالة بلومبرج للانباء اليوم السبت .

وقال ترامب: "لن نتسامح مع تصرفات إيران بعد الآن، ولا يمكن لها امتلاك سلاح نووي أبدًا".

وتابع: "سعينا مرارا لعقد صفقة مع إيران، التي رفضت كل فرصة للتخلي عن أهدافها النووية وسندمر صواريخها وسيتم إبادة البحرية الإيرانية".

واستطرد ترامب:" قد نتعرض لخسائر، وهذا أمر شائع في الحروب"، ولكنه وصف المهمة بأنها نبيلة".

وخاطب الرئيس الأمريكي إيران، والحرس الثوري ، قائلاً: " ألقوا أسلحتكم و ستتمتعون بحصانة كاملة إذا فعلتم ذلك"، وحذر: "ستسقط القنابل في كل مكان".