لبنان يعيد فتح مجاله الجوّي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني إعادة فتح المجال الجوّي اللبناني اليوم السبت، بعد إغلاقه مساء أمس الجمعة.

وقال الوزير رسامني، في بيان صحفي، "بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، نعلن إعادة فتح المجال الجوي اللبناني عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت".

وأعرب رسامني "عن بالغ اعتذاره من المسافرين القادمين والمغادرين"، مؤكّدًا أن "القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات".

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أعلنت تعليق رحلاتها القادمة إلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي اللبناني.

وأفادت طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبنانية، بإلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع قبل ظهر اليوم وعددها 20 رحلة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الظهر فسوف يتم إبلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.

وكانت مديرية الطيران المدني أعلنت مساء أمس الجمعة إغلاق المجال الجوي اللبناني بدءا من مساء أمس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.