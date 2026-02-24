إيران: التوصل إلى اتفاق مع أمريكا في المتناول





قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح "في المتناول، لكن فقط في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية"، وذلك قبل يومين من محادثات متوقعة بين الجانبين في جنيف.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

بدورها، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إيران، إن الخيار الأول لترامب هو دائما الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام "القوة الفتاكة" إذا لزم الأمر.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن حشد قواتها بالقرب من إيران استعدادا لضربة وشيكة.

وأعادت الولايات المتحدة رسم خريطة انتشارها العسكري حول إيران بسرعة لافتة، حيث تم نقل أكثر من 150 طائرة عسكرية خلال أيام إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط، منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران من دون أي اختراق في 17 فبراير.