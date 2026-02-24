مصر وروسيا تدعوان إلى احتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط





بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء التطورات الإقليمية المتسارعة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أنه جرى اتصال هاتفى بين عبد العاطي ولافروف وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الوزيران خلال الاتصال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقا للبيان.

وأفاد المتحدث الرسمى بأن الوزيرين تناولا التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، واستعرض فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر لمحاولة تهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو التوصل الى تسوية سلمية توافقية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

وتشهد المنطقة توترات على خلفية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول برامج طهران النووية والصاروخية، حيث عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بشكل وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بشن هجوم عسكري في حال فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي.