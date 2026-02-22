مسؤول إيراني: نختلف مع أمريكا بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات مقابل فرض قيود ⁠على "النووي"

أكد مسؤول ‌إيراني ​كبير لرويترز اليوم الأحد أن طهران وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع العقوبات عن بلده مقابل فرض قيود ⁠على برنامجها النووي.

وقال المسؤول إن من المقرر إجراء محادثات جديدة في أوائل مارس.

وأضاف المسؤول أن طهران ‌يمكنها أن تنظر بجدية في خيار يتضمن تصدير جزء من مخزونها ‌من اليورانيوم عالي التخصيب وتخفيف ‌مستوى نقائه وتشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب ‌اليورانيوم، ولكن في ‌المقابل يتعين الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض ​سلمية.

وتابع "المفاوضات ‌ستستمر، ​وهناك إمكانية للتوصل إلى ⁠اتفاق مؤقت".

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال يوم الجمعة ​إنه يتوقع ⁠إعداد ⁠مسودة مقترح مضاد خلال أيام بعد المحادثات النووية التي جرت مع الولايات ⁠المتحدة الأسبوع الماضي، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة على إيران.

وقال المسؤول الكبير إن طهران ‌لن تسلم السيطرة على مواردها من النفط والمعادن، ​لكن الشركات الأمريكية يمكنها دائما المشاركة بصفة مقاولين في حقول النفط والغاز الإيرانية.