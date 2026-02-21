سوريا.. إسرائيل تصادر الأراضي الزراعية وتنهب المواشي في ريف درعا

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، تصعيدها ضد المدنيين بريف درعا الغربي في الجنوب السوري.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت، اليوم، من انتهاكاتها بحق المدنيين في قرية معرية الواقعة بريف درعا الغربي، وسط حالة من الرعب الجماعي التي يعيشها الأهالي هناك".

وأفادت القناة بأن "عمليات التصعيد شملت مصادرة الأراضي الزراعية ونهب المواشي، إضافة إلى إطلاق نار بشكل متكرر باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إعاقة حركتهم ودفعهم للاحتماء بمنازلهم خوفاً على حياتهم".

ونقلت عن أحد المزارعين قوله: "نعاني كثيراً من قوات الاحتلال، في البداية أخذوا الأغنام، ثم الأرض بعد ذلك، أصبحنا بحاجة لأطباء نفسيين بسبب الرعب والهلع الذي تسببه توغلاتهم".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تطلق النار فور خروج أي شخص نهاراً"، مشيراً إلى أن المزارعين أصبحوا عاجزين عن الوصول إلى أراضيهم خوفاً من الاستهداف المباشر.

وكانت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت أول أمس الخميس طفلاً غرب قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأفادت "الإخبارية" السورية بأن الطفل لا يتجاوز الـ 15 عاما من عمره، مشيرة إلى عدم صدور أي توضيح رسمي حول أسباب الاعتقال حتى الآن.

ووفق القناة، "تستمر قوات الاحتلال في خرقها لاتفاقات فض الاشتباك، عبر توغلاتها الليلية والنهارية، وسط مناشدات ملحة من الأهالي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة التي تهدد وجودهم في المنطقة".