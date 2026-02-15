حمدوك: نحتاج لدور أفريقي أكثر فاعلية لإسكات صوت البنادق في السودان

أكد عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود) اليوم الأحد الحاجة لدور أفريقي أكثر فاعلية لإسكات صوت البنادق في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد "صمود"، برئاسة حمدوك اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الرئيس الكيني وليام روتو ووفده المرافق، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها الوفد بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي ، وفق بيان إعلامي للتحالف .

وقدم وفد صمود خلال اللقاء إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع في السودان، مستعرضاً حجم المأساة الإنسانية وتداعيات الحرب المستمرة، وطرح حمدوك رؤية التحالف لتحقيق السلام.

بدوره أكد الرئيس الكيني اهتمام بلاده بدعم مساعي إنهاء الحرب في السودان، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً من أجل إحلال السلام وتيسير عودة السودان لمسار انتقال مدني ديمقراطي مستدام يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

وشدد الرئيس روتو على دعم بلاده لمبادرة الرباعية ، مشيرا إلى أنه سيواصل الحديث عن أزمة السودان وضرورة إحلال السلام في كل المحافل الإقليمية و الدولية.