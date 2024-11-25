أول تعداد منذ 37 عاماً .. سكان العراق 45.4 مليون نسمة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين أن عدد سكان العراق ارتفع إلى 45.4 مليون نسمة بحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن.

والتعداد السكاني، الذي أجري في 20 نوفمبر، أول مسح وطني شامل يجري في العراق منذ عام 1987، ما يمثل خطوة مهمة للتخطيط والتنمية في المستقبل.

وقبل التعداد السكاني، قدرت وزارة التخطيط عدد السكان بنحو 43 مليون نسمة.

ولم يتضمن التعداد السكاني السابق، الذي أجري عام 1997، منطقة كردستان العراق، التي كانت تحت الإدارة الكردية منذ عام 1991.

ووفقا لإحصاءات رسمية، بلغ عدد السكان آنذاك 19 مليون نسمة، وأشارت تقديرات مسؤولين أن ثلاثة ملايين آخرين يعيشون قي إقليم كردستان بالشمال.