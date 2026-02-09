الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إنذار أمريكي «نهائي» لإيران

فيما تجري الاستعدادات لعقد جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن توجيه واشنطن إنذاراً «نهائياً» لطهران، مفاده أن تأتي للجولة المقبلة بـ«مضمون واضح وتنازلات ملموسة» بشأن القضايا الخلافية، وفقاً لـ«القناة 15» الإسرائيلية.

وعقدت إيران، اليوم الاثنين، جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي إن بلاده تأمل أن يسير مسار التفاوض غير المباشر مع واشنطن بشكل جيد، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستُظهر ما ستؤول إليه الأمور. وأضاف أن على الأمريكيين إدراك أن المسارات السابقة لم تفضِ إلى نتيجة، وأنه بات من الضروري سلوك مسارات جديدة.

ويصل علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى ⁠سلطنة عمان غداً الثلاثاء على رأس وفد، وذلك بعد أن استضافت مسقط محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان إن جولة جديدة من المحادثات ستكون «فرصة مناسبة لحل عادل ومتوازن لهذه القضية»، وإنه يمكن التوصل إلى نتيجة مرغوبة إذا تجنبت الولايات المتحدة المواقف المتشددة واحترمت التزاماتها. وأضاف أن إيران ستواصل المطالبة برفع العقوبات والإصرار على حقوقها النووية، ومنها التخصيب.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى «انعدام الثقة لا يزال عميقاً» بين إيران والولايات المتحدة، رغم استئناف المحادثات الأسبوع الماضي بين البلدين في عُمان. وقال في اجتماع للسفراء في طهران: «نريد مفاوضات جادة للوصول إلى نتيجة، شرط أن يُبدي الطرف الآخر الجدية نفسها، وأن يكون مستعداً لمفاوضات بنّاءة».

إخراج اليورانيوم

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم، أن مسألة إخراج اليورانيوم لم تكن مطروحة على جدول أعمال المفاوضات. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمد إسلامي صرح بذلك خلال مراسم رسمية، للكشف عن أحدث الإنجازات النووية.

وقال رداً على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان موضوع تخفيف تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد طُرح في المفاوضات مع واشنطن: إن هذا الأمر مرتبط بما إذا كان الطرف المقابل سيقوم برفع جميع العقوبات أم لا.

وأوضح أن طهران قد توافق على تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع جميع العقوبات المالية.

ساعات حساسة

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد المنطقة ساعات حساسة على المستويين العسكري والدبلوماسي، تجعلها مفتوحة على سيناريوهات عدة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية عن مصدر لم تسمه قوله إن «إدارة ترامب أبلغت إيران بأنها تتوقع أن يصل الوفد الإيراني، برئاسة عراقجي، إلى الاجتماع المقبل بمضمون جوهري».

ونقل موقع «يورو نيوز» عن «القناة 15» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت «إنذاراً نهائياً» لإيران، مطالبة إياها بالحضور إلى الاجتماع المقبل بـ«خطط عمل واضحة» تتضمن «تنازلات ملموسة» في القضايا الخلافية، مؤكدة رفضها العودة إلى المفاوضات لمجرد الحوار من دون نتائج.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عرض معلومات على ترامب بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومساعي طهران لإعادة تأهيله، بهدف التأثير في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الهيئة أنه لم تحدد بعد بشكل نهائي تشكيلة الوفد الذي سيغادر الثلاثاء للقاء ترامب، مشيرة إلى أن نقاشاً استراتيجياً عُقد الأحد بين إسرائيل والولايات المتحدة برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع، وتناول ملفات عدة، من بينها غزة وإيران.

وكانت «القناة 13» الإسرائيلية ذكرت أن نتانياهو سيطلب من ترامب تضمين أي اتفاق محتمل قيوداً على مدى الصواريخ، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، مشيرة إلى أن كبار ضباط الجيش وسلاح الجو سيرافقون نتانياهو إلى واشنطن.

أما صحيفة «معاريف» فقد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن تل أبيب لن تسمح لإيران بإعادة امتلاك أسلحة استراتيجية، كالصواريخ الباليستية إلى مستوى يهدد وجود إسرائيل، وإن إسرائيل أبلغت الأمريكيين أنها ستشن هجوماً منفرداً إذا تجاوز الإيرانيون الخط الأحمر الذي وضعته في هذا الشأن.