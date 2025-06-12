اليمن يخوض معركة جديدة مع الكوليرا

في شوارع عدن المزدحمة، حيث تستمر الحياة رغم الوضع المعيشي الهش، يمثل مركز علاج الإسهالات المائية بارقة أمل للأسر التي تكافح آثار الكوليرا المدمرة، حيث يخوض القطاع الصحي في البلاد معركة جديدة ضد الكوليرا بدأت منذ أكثر من سبعة أعوام.

ومع تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة يومية بالكوليرا، فإن العلاج الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية يقف في مقدمة المعركة ضد وباء الكوليرا، حيث تحولت مراكز العلاج إلى شريان حياة للناس الأكثر احتياجاً عبر تقديم الخدمات التي تشتمل على الرعاية المجانية ونشر الوعي حول الوقاية.

وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه المركز، لا تزال التحديات قائمة، حيث يراهن القائمون على قطاع الصحة على التوعية الصحية باعتبارها أمراً حيوياً، لتعريف الناس بأهمية غسل اليدين ومأمونية الغذاء والنظافة البيئية.

وحسب أطباء فإن انتشار المرض يمثل أزمة صحية، وإن قلة الاستجابة الدولية أدت إلى تراجع المواجهة، ما زاد من تفاقم الوضع الصحي، وأكدوا أن سلطة الحوثيين تنصلت من توفير العلاجات ما تسبب في ارتفاع معدلات الوفيات، وذكروا أن ذلك زاد العبء على النازحين والفقراء.

وأعادوا أسباب تفاقم هذه الأزمة الصحية إلى ضعف البنية التحتية الطبية وعدم توفر المياه النظيفة والصرف الصحي، وطالبوا بتدخل الشركاء الدوليين للحد من هذا الانتشار ومواجهة المرض.