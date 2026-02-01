إيران: المفاوضات مع أمريكا تحرز تقدماً

صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى يوم السبت أن إيران تستعد لمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكتب علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على منصة إكس أنه "خلافا لرواية الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكيل إطار للمفاوضات يحرز تقدما"، وذلك وفقا لترجمة منشوره.

وذكرت منصة أكسيوس الإعلامية الأمريكية في سياق منشور لاريجاني على إكس، أنه التقى في طهران يوم السبت بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، الذي يسعى للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات، من بين قضايا أخرى، على كبح برنامج إيران النووي المثير للجدل والحد من تطوير الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمفاوضات "منصفة وعادلة"، لكنه رفض مطالب ترامب المركزية. وأوضح عراقجي أن استراتيجيات الدفاع وأنظمة الصواريخ لن تكون أبدا موضوعا للمفاوضات.

وأكد أن إيران ستحافظ على قدراتها بل وستوسعها إذا لزم الأمر، وحذر الولايات المتحدة من أن أي صراع عسكري قد يتجاوز هذه المرة نطاق حرب ثنائية. وفي يونيو من العام الماضي، قصف الجيش الأمريكي منشآت نووية في إيران - بالتزامن مع هجمات إسرائيلية.