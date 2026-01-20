سوريا.. فرار 120 عنصراً من تنظيم "داعش" من سجن الشدادي

أعلنت وزارة ‌الداخلية السورية اليوم الثلاثاء أن نحو 120 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي، وذلك ⁠بعد أن نقل موقع رووداو الكردي عن فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ⁠التي يقودها الأكراد أن نحو 1500 من عناصر التنظيم فرّوا من السجن.

وقال الجيش السوري ​في وقت سابق ​إن عددا من ​مسلحي تنظيم "داعش" فرّوا من ‌سجن كان ‌خاضعا ⁠لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشدادي شرق البلاد، متهما القوات الكردية بإطلاق سراحهم.

وبعد ​قتال ​على مدى أيام مع القوات الحكومية، وافقت قوات سوريا الديمقراطية ‍يوم الأحد على الانسحاب من محافظتي الرقة ودير الزور اللتين ظلت تسيطر عليهما لسنوات وتضمان حقول نفط ‍رئيسية في سوريا. ويشكل العرب غالبية سكان المحافظتين.