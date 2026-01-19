بعد سيطرة الدولة عليها.. تعرّف إلى حقول النفط في سوريا

شهدت الساحة السورية في الأيام القليلة الماضية، تحولات متسارعة لا سيما في منطقة الجزيرة، حيث بسطت الدولة سيطرتها على محافظات دير الزور والرقة، وأجزاء واسعة من الحسكة، هذه المحافظات الثلاث التي تضم معظم وأهم حقول النفط والغاز هناك.

وسيطر الجيش السوري خلال معاركه مع تنظيم "قسد" وطرده من تلك المناطق على حقول نفط العمر "أكبرها وأهمها"، التنك،الجفرة، الرصافة، صفيان وغيرها، إضافة إلى حقل كونيكو للغاز.

‏وقالت الشركة السورية للبترول إنها قامت منذ الساعات الأولى لانطلاق معارك تحرير تلك المناطق بإحداث غرفة عمليات طارئة لمتابعة واقع الحقول النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها واستمرارية عملها.

‏وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول (SPC) صفوان شيخ أحمد في تصريحات لـ"سانا"، أنه جرى على الفور توجيه فرق حماية الحقول لتأمين المواقع، والتواصل مع الفنيين المختصين لمتابعة الجاهزية الفنية.

‏وبيّن شيخ أحمد أن منطقة حقول الثورة تُعد من النقاط الاستراتيجية والحيوية في خارطة الطاقة السورية، إذ لا يُنظر إلى حقل الثورة كبئر منفصلة، بل كمركز ثقل إداري ولوجستي يربط مجموعة من الحقول المنتشرة في البادية السورية، من بينها حقل وادي عبيد الذي يُعد من الروافد الأساسية للمجمع، وحقل البشري الذي يشكل حلقة وصل مهمة بين ريف الرقة وريف دير الزور، إضافة إلى حقل صفيان الذي يمثل نقطة ربط محورية قريبة من الطريق الدولي.

أبرز حقول النفط السورية المسترجعة:

1- حقل العمر (دير الزور)

يعتبر حقل "العمر" في محافظة دير الزور أكبر حقول النفط في سوريا وتبلغ طاقته الإنتاجية قبل 2011 قرابة 80 ألف برميل يومياً، غير أن إنتاجه اليومي حالياً انخفض إلى 20 ألف برميل فقط، وفق "غلوبال إنيرجي مونيتور".

2- حقل التنك (دير الزور)

يقع حقل "التنك" في حوض الفرات النفطي شرق دير الزور، كان إنتاجه اليومي 40 ألف برميل في 2011، بينما ينتج اليوم 1,000 برميل لا غير.

3 - حقل الورد (دير الزور)

يعد حقل "الورد" في دير الزور من الحقول المتوسطة في سوريا، حيث كان ينتج إلى ما قبل عام 2011 نحو 50 ألف برميل يومياً، لكنه اليوم ينتج 5 آلاف برميل يومياً.

4 - حقل التيم (دير الزور)

كان ينتج حقل "التيم" النفطي والواقع في جنوب شرق محافظة دير الزور، قرابة 50 ألف برميل يومياً قبل 2011 في حين يبلغ إنتاجه اليوم 2500 برميل فقط.

5 - حقل السويدية (الحسكة)

يعدّ حقل السويدية النفطي في محافظة الحسكة واحداً من أهم وأكبر حقول النفط في سوريا، لا سيما أن إنتاجه في مرحلة ما قبل 2011 وصل لقرابة 116 ألف برميل يومياً، وكان يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي، لكن إنتاجه حالياً 7 آلاف برميل، وفق غلوبال إنيرجي مونيتور.

كما توجد حقول نفط وغاز أخرى في سوريا منها تحت سيطرة الدولة مثل: حقل الشاعر: 3 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز، و9 آلاف برميل نفط يومياً في 2011، وحقل رميلان في محافظة الحسكة وكان ينتج 100 ألف برميل يومياً في 2011 ، وانخفض حالياً إنتاجه إلى 7 آلاف برميل فقط، إضافة إلى حقلي اليعربية والجبسة في المحافظة نفسها.

3- حقل كونيكو للغاز (دير الزور)

قبل عام 2011 كان ينتج حقل "كونيكو" للغاز والواقع في محافظة دير الزور، 13 مليون متر مكعب في اليوم، في حين متوقف الآن تماماً.