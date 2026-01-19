حكومة إسرائيل تحيل ميزانية 2026 إلى البرلمان وسط انقسامات تهدد إقرارها

أكدت وزارة المالية ⁠الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها سلمت مسودة ميزانية الدولة لعام ‌2026 إلى البرلمان قبل تصويت أولي يوم الأربعاء، رغم أن توقعات إقرارها تشوبها شكوك بفعل الانقسامات السياسية التي تضعف الائتلاف الحاكم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على خطة ⁠الإنفاق لهذا العام بعد تأجيلات ناجمة عن صراعات سياسية داخلية عقب رفع مخصصات الدفاع إلى 112 مليار شيقل (35.45 مليار دولار) ارتفاعا ⁠من 90 مليار شيقل في البداية. وتواجه الميزانية، إلى جانب خطة اقتصادية مصاحبة لها، معركة صعبة للتصديق عليها مع تزايد الانقسامات في الحكومة. وبموجب ​القانون، يجب إقرارها بحلول نهاية مارس، ​وإلا سيتم الدعوة لإجراء انتخابات.

وفي ​حال التصديق عليها يوم الأربعاء، ستحال الميزانية إلى اللجنة المالية ‌في البرلمان حيث ‌يمكن أن ⁠تخضع لتغييرات قبل تصويتين نهائيين في الجلسة العامة.

وفي المجمل، سيبلغ إجمالي إنفاق الدولة 662 مليار شيقل باستثناء خدمة الدين. وتم تحديد سقف ​العجز عند ​3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره بنك إسرائيل مرتفعا جدا لأنه لا يسمح ‍بتخفيض عبء الدين.

وتراجع العجز في الميزانية إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 6.8 بالمئة في عام 2023. وأدى ارتفاع تكاليف الدفاع بسبب حرب غزة إلى ارتفاع العجز في العامين الماضيين.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف معظم القتال، إلا أنه لم يتوقف تماما. ويتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك بنود الاتفاق.