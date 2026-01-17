أمريكا تعلن أسماء بعض أعضاء مجلس السلام بشأن غزة

أعلن البيت الأبيض يوم أمس الجمعة أسماء أعضاء ⁠ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع ‌غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، وتشير الخطة التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن ترامب ⁠سيرأس المجلس.

وافقت إسرائيل وحركة (حماس) على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه "مجلس سلام" دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.

وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين ⁠بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا ​تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال ​الأسابيع المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن المجلس ​يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ‌ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف ‌مبعوث الأمم المتحدة السابق ⁠للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه ​تشكيل هذه القوة في ​غزة.