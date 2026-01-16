الجيش الإسرائيلي يتوغل بدبابات في ريف القنيطرة جنوب سوريا

توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس ـ الجمعة، في تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفاد تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت بالدبابات في تلة أبو قبيس الواقعة بالقرب من بلدة كودنا بريف القنيطرة.

ويأتي هذا التوغل ضمن سلسلة انتهاكات متكررة تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق ريف القنيطرة.

وتوغلت قوات إسرائيلية، أمس الخميس، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أبناء القرية، بينهم شقيقان.

يشار إلى أنه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يتم تُسجيَّل توغلات لقوات إسرائيلية شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال.