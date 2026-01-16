غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس الخميس أنه هاجم عدة أهداف في لبنان، بما في ذلك منشآت تابعة لـ"حزب الله" في جنوب البلاد.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف مستودعات أسلحة تابعة للجماعة المدعومة من إيران، بالإضافة إلى "بنية تحتية إرهابية إضافية استخدمت لشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وفي هجوم آخر، وردت أنباء عن استهداف مستودع أسلحة تحت الأرض.

وتابع البيان أن أنشطة "حزب الله" في المواقع المذكورة تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان.

وأفاد سكان المناطق المجاورة بوقوع انفجارات قوية هزت منازلهم. وقالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارتين جويتين على الأقل. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات محتملة.

وفي إطار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" المعمول به منذ نهاية نوفمبر 2024، كان من المقرر نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وقد انتهى في نهاية ديسمبر موعد نهائي رئيسي لنزع سلاح "حزب الله"، وهو ما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش به.

وتتهم إسرائيل "حزب الله" بإعادة التنظيم والتسلح في انتهاك للاتفاق. ونتيجة لذلك، واصل الجيش مهاجمة جاره بشكل يومي تقريبا.

ووفقا للأرقام الحكومية، قتل أكثر من 300 شخص في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 منهم كانوا من المدنيين.