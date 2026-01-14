إنذار مبكر سويدي.. الجيش المصري يحدّث أسطوله الجوّي

تواصل مصر مفاوضاتها مع شركة ساب السويدية بشأن شراء طائرات الإنذار المبكر والسيطرة الجوية GlobalEye، في إطار جهود تحديث أسطولها من طائرات E-2C Hawkeye الأمريكية القديمة، وفق مصادر عسكرية وتقارير الدفاع الجوي الصادرة في يناير 2026.

بدأت المحادثات الاستكشافية في منتصف 2025 خلال فعاليات معرض باريس للطيران، حيث اطلع وفد عسكري مصري على أنظمة المراقبة الجوية التي تقدمها "ساب"، ثم تطورت هذه المباحثات إلى مرحلة رسمية بين الحكومتين تحت إشراف هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية وبالتنسيق مع قيادة سلاح الجو، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن توقيع أي عقد أو تحديد عدد الطائرات أو جدول التسليم والتكلفة النهائية، وفقا لموقع armyrecognition.

يعتمد سلاح الجو المصري حالياً على طائرات E-2C Hawkeye كمنصة رئيسية للإنذار المبكر والسيطرة الجوية، والتي تم استلامها في الفترة بين 1986 و1993، وتشكل اليوم جزءاً أساسياً من جناح 601 AEW في قاعدة القاهرة الغربية، وقد خضعت خمس طائرات من هذا الطراز لترقية Hawkeye 2000 بين 1999 و2008 لتشمل رادار APS-145 وحواسيب مهام جديدة وأنظمة ملاحة متطورة، ما سمح لها بمواصلة العمل في ظل توسع متطلبات الدفاع الجوي.

ومع ذلك، فإن الطائرات الأمريكية القديمة تواجه قيوداً بسبب عمرها الطويل، وصعوبة إجراء ترقيات إضافية، وزيادة متطلبات الصيانة، فيما تتزايد حاجة مصر لتغطية أجوائها والمناطق البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية.

تتميز GlobalEye عن "هوك آي" بعدة قدرات تشغيلية متقدمة، فهي مبنية على طائرة Bombardier Global 6000/6500 وتستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 16,000 متر بسرعة تتجاوز 1,100 كم/س، وبمدى يصل إلى 11,000 كم مع مدة تحليق تتجاوز 11 ساعة، ما يتيح تغطية أوسع والبقاء لفترات أطول في المناطق المستهدفة.

كما تمتلك طائرة "ساب" قدرات متعددة لمراقبة الأنشطة الجوية والبحرية والبرية في وقت واحد، باستخدام رادار Erieye Extended Range ونظام SeaSpray 7500E وأجهزة استشعار بصرية حرارية، ما يعزز قدرة مصر على مراقبة الممرات البحرية والكشف المبكر عن الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتيح هذه المنصة تبادل بيانات واسع مع مراكز القيادة الأرضية عبر وصلات بيانات وأقمار صناعية، ما يجعلها مناسبة للتكامل ضمن بنية دفاع جوي حديثة متعددة المستويات، ومع ذلك، تواجه المفاوضات تحديات تشمل التكلفة العالية، وتعقيدات الدمج مع منظومة دفاعية مختلطة من معدات أمريكية وروسية وصينية وأوروبية، إضافة إلى الاهتمام بالصيانة المحلية واستدامة النظام.

وفي الوقت ذاته، تدرس القاهرة خيارات بديلة مثل E-7A Wedgetail وE-2D Advanced Hawkeye، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل قدراتها في مجال الإنذار المبكر والمراقبة الجوية.