أمريكا تعتزم اليوم إعلان قيادة لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

تقترب الولايات المتحدة من إعلان تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة المدمر، في خطوة تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين.

وبحسب مصادر متعددة، تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، على أن يُعلن عن قيادتها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكون اللجنة غير مسيسة، ويقتصر دورها على تقديم الخدمات العامة.

ويرى محللون أن الإعلان يسعى إلى إظهار إحراز تقدم في خطط واشنطن لغزة، في ظل تعثر الجهود الأوسع، لا سيما استمرار احتفاظ حركة حماس بسلاحها، وغياب توافق دولي على إرسال قوات حفظ سلام أو تمويل إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تخضع اللجنة لإشراف إطار جديد يُعرف بمجلس السلام بقيادة ترامب، بينما ستواجه تحديات كبيرة أبرزها الدمار الواسع في القطاع والقيود الإسرائيلية واستمرار سيطرة حماس الأمنية.