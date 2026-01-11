إسرائيل تقتل عدداً من الفلسطينيين في غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في منطقة "أبو زيتون" بمخيم جباليا في شمال غزة، ضمن حملاته المتواصلة لتدمير البنى السكنية".

وأشار المركز إلى أن "التفجير أدى إلى دمار كبير في المباني المستهدفة، مخلّفًا أضرارًا مادية جسيمة، ومثيرًا حالة من الذعر في صفوف السكان والنازحين، في ظل استمرار الانفجارات والأعمال العسكرية في المنطقة".

كما فجّر الجيش عربات مفخخة في محيط دوار الشيخ زايد شمالي القطاع، ما تسبب بدوي انفجارات عنيفة ومتواصلة سُمعت في مختلف أنحاء غزة.

وأفاد المركز بتضرر مئات الخيام بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، التي اقتلعت خيام النازحين في مدينة خان يونس، إلى جانب أضرار مماثلة في مناطق متفرقة من القطاع.