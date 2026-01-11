ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو؟

أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران، مشيرة إلى أن نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية التدخل الأمريكي في إيران خلال الاتصال الهاتفي.

وفي حين لم يذكر ⁠المسؤول الأمريكي المواضيع التي تمت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين ⁠تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.

وتشهد إيران، التي خاضت حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي قصفت الولايات ​المتحدة خلالها منشآتها النووية في ​يونيو الماضي، أكبر مظاهرات ​مناهضة للحكومة الإيرانية منذ سنوات.

وفي غزة، لم يحرز وقف ‌إطلاق النار ‌الهش ⁠أي تقدم بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في أكتوبر، حيث تتبادل إسرائيل وحركة (​حماس) الاتهامات ​بارتكاب خروقات كبيرة للاتفاق. ولا تزال الخلافات كبيرة بين الجانبين بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن المرحلة ‍التالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت إسرائيل وسوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس على إنشاء آلية اتصال للتنسيق بشأن القضايا الأمنية ‍والتجارية.

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات للقاء الرئيس الجمهوري، بينما زار ترامب إسرائيل في أكتوبر.