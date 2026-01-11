الجيش الأمريكي يشن ضربات على تنظيم "داعش" في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أمس السبت أنه نفذ عدة ‌غارات جوية في سوريا استهدفت تنظيم "داعش"، في إطار عملية عسكرية أطلقتها واشنطن في ديسمبر الماضي ردا على هجوم استهدف جنودا أمريكيين.

ويشن تحالف دولي بقيادة الولايات ⁠المتحدة غارات جوية وعمليات برية في سوريا تستهدف عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" على مدار الأشهر القليلة الماضية، وغالبا ما ⁠تشارك قوات الأمن السورية في هذه الهجمات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "استهدفت الغارات مواقع تنظيم "داعش" في أنحاء سوريا"، موضحة أن ​الجيش نفذ الغارات قبل ظهر أمس بتوقيت شرق ​الولايات المتحدة.

ولم يوضح ​البيان ما إذا كانت الغارات أسفرت عن مقتل أي شخص. ‌وأحجمت وزارة الدفاع ‌الأمريكية (البنتاجون) ⁠عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات التي نُفذت أمس تأتي ​في إطار ​عملية عسكرية بدأت الشهر الماضي بعد أن قتل مسلحون من "داعش" جنودا أمريكيين في ‍سوريا.

وأعلن الجيش الأمريكي عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم فوري مدني في حادثة وقعت في 13 ديسمبر.

ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا في الوقت الراهن نحو ألف ‍جندي.

وتتعاون سوريا مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش"، بعد إبرام اتفاق في أواخر العام الماضي خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للبيت الأبيض.