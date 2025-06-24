ترامب يواجه صعوبة في إقناع نتنياهو بعدم مهاجة إيران

ندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحرك إسرائيل نحو توجيه ضربات جديدة إلى إيران، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل "عدم مهاجمة إيران إطلاقاً".





ورغم ضغطه، أفاد مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس" بأن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه "لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران"، مشيراً إلى الحاجة إلى رد ما على الانتهاك الإيراني لوقف إطلاق النار.

وأسهم حديث ترامب في تقليص حجم الهجوم بشكل كبير، مع إلغاء استهداف عدد كبير من أهداف تم تحديدها في الأصل .

وفي وقت لاحق، قال ترامب عبر "تروث سوشيال": "إسرائيل لن تهاجم إيران، وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية، لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".

بعد تلك التصريحات، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجار في بابلسر بمحافظة مازندران شمال إيران، تلاه تفعيل الدفاعات الجوية.

كما سُمع دويّ انفجارين شمال طهران، دون تأكيد رسمي.

هذه التطورات تأتي في سياق مساعي واشنطن لدعم التهدئة الإقليمية، وسط مخاوف من تصعيد جديد بين طهران وتل أبيب.