ترامب مخاطباً إسرائيل: إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم فوراً

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلاً: "لست راضياً عن إيران، لكنني في الحقيقة لست راضياً عن إسرائيل أيضاً".

جاء ذلك بعد الهدنة التي أعلنها الليلة البارحة، عقب أيام من تبادل الضربات الجوية المكثفة بين طهران وتل أبيب.

وفي تدوينات على منصته "تروث سوشيال"، حذّر ترامب إسرائيل بقوله: "لا تلقوا هذه القنابل.. وإن فعلتم، فهذا انتهاك جسيم"، وطالبها بإعادة طياريها فوراً إلى قواعدهم .

وفيما أعلن عن وقف كامل لإطلاق النار في الحرب التي سماها "حرب الـ 12 يوماً"، جدد التأكيد: "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا"، لكنه أكد مجددًا عدم الرضا عن أداء كل من إسرائيل وإيران.

وأكد ترامب أن "الأمور تتحسن في الشرق الأوسط"، بعد أن أشاد بتنفيذ إسرائيل مهمة اليوم، لكنه شدد على ضرورة التزامها بالهدوء والتقيّد بالاتفاق.

كما عبّر عن عدم رضاه من وسائل الإعلام، قائلاً إن شبكة "سي إن إن" وغيرها من "الإعلام الكاذب" هي "فاشلة"، في سياق انتقاده لتقاريرها حول الضربة ضد إيران التي وصف أنها دمرت قدرات إيران النووية بالكامل.

ترامب وصف تصرفات كلا الطرفين بأنها لم تتفق مع شروط الهدنة، داعياً إلى "الحفاظ على التهدئة وعدم انتهاكها"، ومؤكداً على الدور الأمريكي كضامن لاستقرار المنطقة وضرورة تجنّب تصعيد جديد.

تأتي تصريحات ترامب في خضم أجواء توتر أمني متصاعد، وسط محاولات دبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، بعد أيام من تضارب التصريحات حول تفاصيل التهدئة ومدى التزام الطرفين بها.