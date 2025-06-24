ترامب: تهانينا للعالم .. حان وقت السلام

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الصاروخي الانتقامي الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، بأنه "ضعيف للغاية"، وذلك في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي.

لكنه شكر طهران لأنها أعطت واشنطن "إشعارا مبكرا" بإطلاق الصواريخ صوب قاعدة العديد في العاصمة القطرية الدوحة.



وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون الهجوم، الذي لم يسفر عن أي إصابات، هو الهجوم الأخير لإيران، وكتب أنه ربما تكون القيادة في طهران الآن قد نفثت غضبها وتشعر بالرضا.



وأضاف "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس للقيام بنفس الشيء".





