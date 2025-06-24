الاتحاد للطيران: إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات

أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء وتأجيل عدد من رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي في بعض من الدول والوضع الإقليمي الراهن.

الرحلات المُلغاة:

23 يونيو

تم إلغاء الرحلة رقم EY669 بتاريخ 23 يونيو من أبوظبي إلى الدوحة، والرحلة رقم EY670 بتاريخ 23 يونيو من الدوحة إلى أبوظبي.

تم إلغاء الرحلة رقم EY657 بتاريخ 23 يونيو من أبوظبي إلى الكويت، والرحلة رقم EY658 بتاريخ 23 يونيو من الكويت إلى أبوظبي..

تم إلغاء الرحلة رقم EY696 بتاريخ 23 يونيو من أبوظبي إلى مسقط، والرحلة رقم EY697 بتاريخ 23 يونيو من مسقط إلى أبوظبي.

تم إلغاء الرحلة رقم EY559 بتاريخ 23 يونيو من أبوظبي إلى الرياض، والرحلة رقم EY560 بتاريخ 24 يونيو من الرياض إلى أبوظبي

24 يونيو

تم إلغاء الرحلة رقم EY651 بتاريخ 24 يونيو من أبوظبي إلى الكويت، والرحلة رقم EY652 بتاريخ 24 يونيو من الكويت إلى أبوظبي

تم إلغاء الرحلة رقم EY663 بتاريخ 24 يونيو من أبوظبي إلى الدوحة، والرحلة رقم EY664 بتاريخ 24 يونيو من الدوجة إلى أبوظبي

تم إلغاء الرحلة رقم EY575 بتاريخ 24 يونيو من أبوظبي إلى الدمام والرحلة رقم EY576 بتاريخ 24 يونيو من الدمام إلى أبوظبي

الرحلات المؤجلة:

تم تأجيل الرحلة رقم EY645 بتاريخ 23 يونيو من أبوظبي إلى البحرين، والرحلة رقم EY646 من البحرين إلى أبوظبي.

يبقى الوضع غير مستقر، وقد تحدث تغييرات أو اضطرابات أخرى، بما في ذلك إغلاق مفاجئ للمجال الجوي أو تعديل العمليات التشغيلية. تواصل الاتحاد للطيران مراقبة التطورات عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة.

يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة.

وتؤكد الاتحاد أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، وتبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولوياتها كما أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمنًا.

كما يُرجى من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو التواصل مع وكلاء السفر.