طيران الإمارات تواصل تشغيل رحلاتها وفقاً للجدول المقرر

أكدت طيران الامارات انها ستواصل تشغيل رحلاتها وفقاً للجدول المقرر، باستخدام مسارات جوية بعيدة تماماً عن مناطق الاضطرابات.

وقالت الشركة بيان لها حول آخر المستجدات حول عمليات الرحلات: نظراً للأوضاع الإقليمية، تم تغيير مسارات عدد من رحلات طيران الإمارات التي كانت في طريقها إلى دبي بتاريخ 23 يونيو، دون أن يتم تحويلها إلى مطارات بديلة.

وبعد إجراء تقييم شامل ودقيق للمخاطر، ستواصل طيران الإمارات تشغيل رحلاتها وفقاً للجدول المقرر، باستخدام مسارات جوية بعيدة تماماً عن مناطق الاضطرابات.

قد تتعرض بعض الرحلات لتأخيرات نتيجة طول المسارات البديلة أو الازدحام في الأجواء، إلا أن فرق طيران الإمارات تبذل قصارى جهدها للالتزام بالجدول الزمني وتقليل أي تأثير أو إزعاج قد يطرأ على عملائنا.

نصائح للعملاء:

ندعو جميع العملاء إلى التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.

يجب على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة السفر التي تم الحجز من خلالها لإعادة الحجز. أما العملاء الذين حجزوا تذاكرهم مباشرة مع طيران الإمارات، فيُرجى منهم التواصل معنا.

نعتذر للعملاء المتأثرين بهذه الاضطرابات، ونعمل على مساعدتهم في إعادة الحجز، أو استرداد قيمة التذاكر، أو توفير ترتيبات سفر بديلة.

سوف تواصل طيران الإمارات متابعة المستجدات الإقليمية عن كثب، وتُجري تقييماً مستمراً للأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تقوم بتعديل عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع آخر المستجدات. وتؤكد طيران الإمارات التزامها التام بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعملياتها، واتباعها للنشرات والتوجيهات الصادرة عن سلطات الطيران المدني.

تبقى سلامة المسافرين والطاقم والطائرات وأمنهم في صدارة أولوياتنا دائماً. ونؤكد أن طيران الإمارات لن تشغّل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً بشكل تام.