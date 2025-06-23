بوتين: الضربات الأمريكية على إيران تدفع العالم نحو "خطر كبير"



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الاثنين" إن الهجمات الأمريكية "غير المبررة" على الموقع النووية الإيرانية تدفع العالم نحو خطر كبير، ووعد بمحاولة مساعدة الشعب الإيراني، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك.

واستقبل بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الكرملين اليوم "الاثنين" في لقاء حضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار بوتين في السياسة الخارجية يوري أوشاكوف ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي إيجور كوستيوكوف.

وقال بوتين لعراقجي "العدوان غير المبرر على إيران لا يستند إلى أي أساس أو مبرر"، وأضاف أنه يريد مناقشة سبل تهدئة الأزمة. وتابع "من جهتنا.. نبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني".

وقال مصدر كبير إن من المقرر أن يسلم عراقجي رسالة من خامنئي إلى بوتين، مفادها أنه يطلب مزيدا من الدعم الروسي. ولم تصدر موسكو أي تأكيدات في هذا الشأن. ونقل عراقجي لبوتين تحيات علي خامنئي والرئيس الإيراني.

وأشار بوتين في اجتماع لاحق مع ضباط مجندين إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وتدخل قوى من خارج المنطقة، لكنه لم يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وقال بوتين "هناك قوى من خارج المنطقة تدخل أيضا إلى الصراع. كل هذا يضع العالم في موقف خطير للغاية".

وذكرت مصادر إيرانية أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران.

شراكة استراتيجية

وفي حين حصلت روسيا على طائرات مسيرة من إيران ووقعت معها اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 20 عاما في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن الاتفاقية لم تتضمن بندا يتعلق بالدفاع المشترك.

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول لدى سؤاله عما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية "نتواصل مع إيران في مجالات عديدة. من الواضح أنه سيكون من غير المسؤول من جانبي الكشف عن محتوى الاتصالات الجارية، بما في ذلك ما تم اليوم، في ظل جميع الظروف".وأضاف ريابكوف أن "شراكتنا الاستراتيجية مع إيران راسخة" وأن لإيران الحق الكامل في الدفاع عن نفسها.

لم يُبد بوتين، الذي يخوض جيشه حرب استنزاف كبرى في أوكرانيا، رغبة تُذكر في مواجهة الولايات المتحدة بسبب إيران، في وقت يسعى فيه ترامب إلى إصلاح العلاقات مع موسكو.

ولدى سؤاله عما إذا كان الهجوم الأمريكي على إيران سيؤثر على الحوار المتنامي بين روسيا والولايات المتحدة، أجاب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إنهما عمليتان منفصلتان".

وأوضحت روسيا أنها لا تريد أن تمتلك إيران قنبلة نووية، وهي خطوة تخشى موسكو أن تُطلق سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يشعرون بأن روسيا لم تبذل ما يكفي من الجهد لدعمهم، وإنهم يشعرون بالخيانة من قبل قوى كبرى منها روسيا والصين.

وفي الداخل الروسي، كانت هناك دعوات لدعم روسيا لإيران بنفس الطريقة التي دعمت بها واشنطن أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية.

وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "الأحد"، اقترحت روسيا والصين وباكستان أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضوا قرارا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط بعد الغارات الأمريكية.