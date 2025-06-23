بعثة للأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على إيران ربما انتهكت القانون الدولي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن بعض القصف الإسرائيلي على إيران ربما انتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى مقتل مدنيين في مبنى سكني وثلاثة من موظفي الإغاثة في العاصمة طهران.

وبدأت إسرائيل القصف الجوي على إيران في هجوم مفاجئ في 13 يونيو، أسفر عن مقتل العديد من كبار القادة الإيرانيين، وكثفت هجماتها منذ ذلك الحين، ما دفع الإيرانيين إلى مغادرة العاصمة.

وانضمت الولايات المتحدة للحملة أمس الأحد، بقصف مواقع نووية إيرانية تحت الأرض.

وأضافت البعثة في بيان صحفي في إشارة للقصف الإسرئيلي "من بين القتلى في طهران العشرات من سكان مجمع سكني وثلاثة من موظفي إغاثة من الهلال الأحمر الإيراني، فيما شملت المواقع المتضررة عيادة للأطفال المصابين بالتوحد ومستشفى في كرمانشاه".

وقالت: "بجانب ما ورد من تقارير عن عدم وجود إنذار مسبق فعال من جانب إسرائيل، ما قد يؤثر في قدرة السكان على الوصول إلى بر الأمان، وهذا ما يثير مخاوف جدية بشأن مبادئ التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".

وذكرت البعثة أن الملايين فروا من طهران حتى الآن وأن نقص أنظمة الإنذار والملاجئ الكافية والقيود المفروضة على الإنترنت زاد من المخاطر.

وبعد أن قصفت إسرائيل سجنا شهيرا للسجناء السياسيين اليوم الاثنين، عبر الخبراء عن قلقهم بشأن المعتقلين المحتجزين بالقرب من مواقع القصف.

وجاء في بيان البعثة "يدعو الخبراء السلطات الإيرانية إلى نقل السجناء بعيدا عن المواقع المعرضة لخطر الغارات الجوية".

وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن حملة اعتقالات تعسفية تنفذها السلطات الإيرانية مستهدفة نشطاء وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران.





