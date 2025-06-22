البحرين: مستويات الإشعاع طبيعية

أعلنت البحرين اليوم الأحد أن مستويات الإشعاع طبيعية وعملية الرصد البيئي مستمرة على مدار الساعة، وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك يأتي في ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأكد المجلس الأعلى للبيئة أنه لم يتم تسجيل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية داخل أجواء مملكة البحرين، وعملية الرصد البيئي مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لمتابعة مؤشرات الإشعاع ومستوياته، إلى جانب التنسيق المستمر مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأهاب المجلس الأعلى للبيئة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحالة البيئية في مملكة البحرين من خلال محطات الرصد والمراقبة في مختلف المحافظات على مدار الساعة، وسيتم إصدار التحديثات اللازمة في حال تسجيل أية مستجدات.