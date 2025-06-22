أمريكا.. ماذا قال الديمقراطيون بعد ضرب أهداف في إيران؟

انتقد كبار الديمقراطيين الأمريكيين بشكل حاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب أهداف في إيران، كما شككوا في قانونية العمل العسكري.

وأعلن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر "لا يجب السماح لأي رئيس بأن يقود هذه الأمة بشكل أحادي إلى شيء خطير، مثل الحرب مع تهديدات غير طبيعية وعدم وجود أي استراتيجية".

وأضاف شومر أن الجمهوري ترامب يجب أن يرد على الكونغرس والشعب الأمريكي. لقد زاد خطر حرب أوسع نطاقا وأطول وأكثر تدميرا، الآن بشكل كبير".

ومثل شومر، طالب زعيم الأقلية بمجلس النواب، حكيم جيفريز أيضا بإحاطة فورية للكونغرس من قبل الإدارة الأمريكية. وأضاف جيفريز "خطر الحرب ازداد الآن بشكل كبير".