إسرائيل تشدد إجراءات الدفاع المدني بعد الهجمات الأمريكية على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تشديد إجراءات الدفاع المدني في أنحاء البلاد، عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سوف يتم السماح بالأنشطة الأساسية فقط في أنحاء البلاد، وفقا للإرشادات الجديدة التي وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وجاء هذا القرار بعد تقييم أمني جديد.

وأوضح الجيش عبر منشور على منصة "تليغرام" " لقد تقرر أنه ابتداء من اليوم الأحد الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا (0045 بتوقيت جرينتش) سوف يتم إجراء تغيرات فورية على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وضمن هذه التغيرات، سوف يتم نقل جميع مناطق البلاد من نشاط جزئي ومحدود إلى نشاط أساسي".

وأضاف" التعليمات تتضمن حظرا على الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، ماعدا القطاعات الأساسية".

ويأتي هذا الاعلان بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية هاجمت منشآت نووية في إيران.