مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل الهجمات على منشأة فوردو الإيرانية

قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي استخدم قنابل "خارقة للتحصينات" في هجومه على منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب الوقود النووي، والتي بنيت في عمق جبل. وتحدث هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته.

وتستخدم القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات التي تزن 30 ألف رطل والمعروفة باسم جي بي يو-57 (الذخيرة الضخمة المخترقة) وزنها وقوتها الحركية الهائلة لاختراق الأرض ثم الانفجار. وكانت هجمات يوم السبت هي المرة الأولى التي تستخدم فيها في القتال.

وشاركت غواصات أمريكية أيضا في الهجمات في إيران، حيث أطلقت حوالي 30 صاروخا من طراز توماهوك للهجوم البري، وفقا لمسؤول أمريكي آخر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

ولم يتضح ما هي الأهداف التي استهدفتها تلك الصواريخ. وقد تعرض موقعان نوويان إيرانيان آخران غير فوردو للهجوم، وهما أصفهان ونطنز.