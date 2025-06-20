تعرف إلى الدول العاملة على إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

تتخذ دول من أنحاء العالم إجراءات لإجلاء رعاياها من إسرائيل وإيران مع مرور أسبوع على اندلاع الحرب الجوية بينهما واستمرار إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وأدت الضربات الجوية والصاروخية التي تشنها إسرائيل منذ أسبوع على عدوها اللدود إلى القضاء على القيادة العسكرية العليا في إيران وإلحاق أضرار بقدراتها النووية ومقتل مئات الأشخاص، بينما تسبب الرد الإيراني في مقتل 24 مدنيا على الأقل في إسرائيل.

وفيما يلي بعض الدول التي غادر رعايا لها إيران وإسرائيل:

أستراليا

قالت وزيرة الخارجية بيني وانج "الخميس" إن الحكومة الأسترالية أجلت برا يوم "الأربعاء" مجموعة صغيرة من 1200 أسترالي كانوا يسعون إلى مغادرة إسرائيل. وسجل نحو 2000 أسترالي في إيران طلبات للحصول على مساعدة.

النمسا

قالت وزارة الخارجية إن 48 نمساويا غادروا إسرائيل أو الأردن من أصل 200 مواطن تقدموا بطلبات إلى السفارة في تل أبيب. وطلب نحو 100 نمساوي مغادرة إيران.

وأضافت أنه تسنى إجلاء 44 مواطنا نمساويا وأوروبيا إلى تركيا وأرمينيا.

بلغاريا

قال رئيس الوزراء روزن جيليازكوف لوسائل إعلام محلية اليوم "الجمعة" إن بلغاريا أغلقت سفارتها في طهران وأجلت الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان المجاورة.

وأضافت أن السفارة ستواصل العمل من باكو.

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية "الخميس" إن بكين أجلت أكثر من 1600 مواطن من إيران ومئات آخرين من إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن من المعتقد أن هناك عدة آلاف من الصينيين في إيران.

جمهورية التشيك

قالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوتشوفا إن طائرة تحمل 66 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة براج.

فرنسا

قال وزير الخارجية جان نويل بارو أمس الخميس إن باريس ستنظم بحلول مطلع الأسبوع قافلة من إيران إلى الحدود التركية أو الأرمينية.

وذكر بارو أن الفرنسيين في إسرائيل يمكنهم ركوب الحافلات من الحدود الأردنية بدءا من صباح اليوم الجمعة وتم استئجار طائرة من عمّان.

ألمانيا

قالت وزارة الخارجية إن 345 ألمانيا غادروا منطقة الشرق الأوسط بعد أن وفرت برلين رحلات طيران عارضة.

اليونان

قالت وزارة الخارجية " الخميس" إن أثينا أجلت 16 مواطنا وعائلاتهم برا من إيران إلى أذربيجان وتعمل الآن على إعادتهم إلى الوطن.

الهند

قالت يوم الأربعاء إنها أطلقت عملية لإجلاء رعاياها من إيران. وذكرت وزارة الخارجية أنه تسنى إجلاء 110 طلاب هنود من شمال إيران إلى أرمينيا في 17 يونيو حزيران.

إيطاليا

تنظم إيطاليا رحلة طيران عارض من مصر في 22 يونيو حزيران للسماح لمواطنيها بمغادرة إسرائيل إذا أرادوا ذلك.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن روما تعمل على تسهيل قوافل برية من طهران إلى دول مجاورة لإيران.

اليابان

قال وزير الخارجية تاكيشي إيوايا اليوم الجمعة إنه تسنى إجلاء 87 يابانيا وأفراد عائلاتهم برا من إسرائيل وإيران إلى دول مجاورة.

وتعتزم اليابان إجراء عملية إجلاء ثانية بالحافلات من إيران في 21 يونيو حزيران.

نيوزيلندا

أغلقت ولنجتون مؤقتا سفارتها في طهران وأجلت اثنين من موظفيها وعائلتيهما برا إلى أذربيجان.

بولندا

قالت وزارة الخارجية إن بولندا أنهت عملية إجلاء رعاياها من إيران "الخميس".

ومن المتوقع وصول طائرة تقل نحو 40 شخصا من إسرائيل يوم الأحد بعد وصول رحلتين أخريين يومي "الأربعاء" و"الخميس".

البرتغال

أغلقت لشبونة سفارتها في إيران مؤقتا وأجلت أربعة برتغاليين عبر أذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت 130 طلب عودة من مواطنين في إسرائيل وإنها تنظم رحلة عودة من المتوقع أنها وصلت إلى البرتغال أمس الخميس.

صربيا

قال السفير ميروليوب بتروفيتش "الخميس" إن مجموعة من 100 صربي فروا من إسرائيل عبر مصر.

سيراليون

قالت وزارة الخارجية إنه تسنى إجلاء 36 مواطنا إلى أرمينيا.

سلوفاكيا

ذكرت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وصلت إلى براتيسلافا يوم "الاثنين" وعلى متنها 73 شخصا وسائحون وأفراد عائلات دبلوماسيين عاملين في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إنها ستغلق سفارتها في طهران مؤقتا وستعمل على إجلاء جميع الموظفين من البلاد.

كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية إنه أمكن إجلاء 32 مواطنا من إيران إلى تركمانستان، و25 من إسرائيل إلى الأردن.

تايوان

قالت وزارة الخارجية إنه تسنى إجلاء 36 تايوانيا من إسرائيل عبر المعبر البري مع الأردن، وغادر ثلاثة تايوانيين إيران عبر الحدود البرية مع تركيا.

أوغندا

قالت وزارة الخارجية إن دبلوماسيين اثنين و42 طالبا أُجلوا من إيران إلى تركيا.

الولايات المتحدة

ذكر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل عن طريق تنظيم رحلات جوية وبحرية.

فيتنام

طلبت وزارة الخارجية من المواطنين في إسرائيل وإيران الاستعداد للإجلاء. وقالت إنه تسنى إجلاء 18 فيتناميا بالفعل من إيران.







